Antalya'da vahşet! 3 çocuk annesi kadını 17 kez bıçaklayarak katletti

Olay, Antalya Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre halı pazarlamacılığı yapan 33 yaşındaki Yılmaz Gündüz, 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Yılmaz Gündüz, yanındaki ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Sesleri duyan komşularının durumu emniyete bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezersoy, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Gezersoy'un cenazesi defnedilmek üzere Uşak'a götürüldü. Vahşetin ardından kendisini de bıçaklayan Yılmaz Gündüz, tedavisinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.Öte yandan, kadına şiddetin gitgide daha da büyük bir sorun haline geldiği ülkemizde faillerin cezalandırılmaması veya ceza indirimine gidilmesi gibi yaptırımlar nedeniyle neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor. 2023 yılında erkekler tarafından 315 kadın öldürüldü, 248 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.