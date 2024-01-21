Trafik kazasında ölen astsubayın cenazesi Hatay'da defnedildi

Gölcük'te 19 Ocak'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Kamacı'nın (26) naaşı, işlemlerin ardından cenaze namazı için Kırıkhan'daki Hacı Meryem İçcan Camisi'ne götürüldü.
Törene Kamacı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Namazın ardından Kamacı'nın cenazesi, Asri Mezarlığı'na defnedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.