İlçe delegesi olaya ilişkin konuştu! “Dava açacağım”

İLÇE BAŞKANINA DAVA AÇACAĞIM

Yaşanan kavganın ardından gazetemize konuşan Karaman, "İlçe Örgütü ön seçim istemediği için kampanya yapan biriyim. İlçe Başkanı Gülseren Solmaz kendi istediği adayı zorladığı için bana komplo kurdular. Beni eşimi ve kızımı listeden silmişler. Oy kullanamıyoruz. Gülseren Solmaz'a dava açacağım.

ÖN SEÇİM KAMPANYASINI BAŞLATAN BENİM

Ben ilçe delegesiyim. Ön seçim yapılması için imza kampanyası başlatan biriyim. İl disiplin kurulu üyeliği yaptım 2015-2019 yılları arasında. Çamlıtepe Mahalle Sorumluluğunu yaptım. Bugün de sırf kendi hırsı yüzünden zorlarına gitmiş. Kendisini uyardım ve ön seçim kararı alın yoksa altında kalırsınız dedim. Delege seçimleri bittikten sonra 5 adayımız var bizim için ön seçim daha iyidir dedim.

ANLIK BİR SİNİRDİ

Buna karşı bana bu oyunu yaptılar. Oy veremeyeceğimi fark edince sinirden Ak Parti'ye üye olacağım diye tepki gösterdim. Ama o anlık bir sinirdi. Böyle bir şey asla olmaz. Bu seçimden çıkan her aday benim adayımdır. Atamaya karşı olduğum için buna layık görüldü. Partiye yeni gelenler bu partide aday olabiliyorsa ben oy kullanamıyorsam bu partinin ayıbıdır" dedi.