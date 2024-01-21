21 Oca 2024 - 15:05- Siyaset G:

İlçe delegesi olaya ilişkin konuştu! “Dava açacağım”

CHP'nin Körfez Belediye Başkan Adayının belirleneceği ön seçimlerde tansiyon yükseldi, ilçe delegesi kendisinin ve eşi ile kızının da oy kullanma hakkının olmadığını görünce salonda kıyamet koptu. CHP Körfez İlçe Delegesi Dursun Karaman, Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz'a dava açacağını söyledi. Karaman " Atamaya karşı olduğum ve ön seçim istediğim için bunu layık gördüler dedi.

Aygün Baş
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İlçe delegesi olaya ilişkin konuştu! “Dava açacağım” mask

İLÇE BAŞKANINA DAVA AÇACAĞIM

Yaşanan kavganın ardından gazetemize konuşan Karaman, "İlçe Örgütü ön seçim istemediği için kampanya yapan biriyim. İlçe Başkanı Gülseren Solmaz kendi istediği adayı zorladığı için bana komplo kurdular. Beni eşimi ve kızımı listeden silmişler. Oy kullanamıyoruz. Gülseren Solmaz'a dava açacağım.

ÖN SEÇİM KAMPANYASINI BAŞLATAN BENİM

Ben ilçe delegesiyim. Ön seçim yapılması için imza kampanyası başlatan biriyim. İl disiplin kurulu üyeliği yaptım 2015-2019 yılları arasında. Çamlıtepe Mahalle Sorumluluğunu yaptım. Bugün de sırf kendi hırsı yüzünden zorlarına gitmiş. Kendisini uyardım ve ön seçim kararı alın yoksa altında kalırsınız dedim. Delege seçimleri bittikten sonra 5 adayımız var bizim için ön seçim daha iyidir dedim.

ANLIK BİR SİNİRDİ

Buna karşı bana bu oyunu yaptılar. Oy veremeyeceğimi fark edince sinirden Ak Parti'ye üye olacağım diye tepki gösterdim. Ama o anlık bir sinirdi. Böyle bir şey asla olmaz. Bu seçimden çıkan her aday benim adayımdır. Atamaya karşı olduğum için buna layık görüldü. Partiye yeni gelenler bu partide aday olabiliyorsa ben oy kullanamıyorsam bu partinin ayıbıdır" dedi.
# tepki, var, yeni, aday, imza

21 Oca 2024 - 15:05 - Siyaset

Muhabir  Aygün Baş

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Yorumlar

(3)
03

Aynisinin Tipkisi - Mahkeme sonucunu görmeye senin ömrün yetmez.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Ocak 15:39
01

Alikahyayahya - VER KARDEŞİM VER SAVCIYA VER MAHKEMEYE VER İCRA YA VER VER Kİ YETER Kİ VER BU CAAPE İŞTE BÖYLE BİR CAAPE VERMEZSEN BÜTÜN CAAPE LİLER DARILIR

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 21 Ocak 15:22
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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