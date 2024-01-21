"Fergio House" soruşturması! Mal varlıklarına el konuldu

Sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videoların paylaşılması üzerine 28 Aralık'ta düzenlenen "Kafes-26" operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında F.G. (32), S.G. (32) ile S.G.C.(45) isimli kadın şüphelilerin "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna karıştıkları belirlendi.
Bunun üzerine 3 şüphelinin suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el koyma kararı alındı.
DAİRE, ARSA, TARLA, OTOMOBİL, BANKA HESABI
Bu kapsamda piyasa değeri yaklaşık 85 milyon lira olan İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 aracın yanı sıra 3 şüphelinin para hesaplarına el konuldu.
"Fergio House" isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G. tutuklanırken, diğer 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.