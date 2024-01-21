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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken şehirde yaşayanlar panik yaşadı.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem mask

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 14:24'te 5.0 km derinlikte 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken şehirde yaşayanlar panik yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta (2023) meydana gelen depremlerde ii çevre il yıkılmış 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken, binlerce insan evsiz kalmıştı. Bölgede çadırlarda kalan vatandaşlara yardımlar halen devam ediyor.

21 Oca 2024 - 15:22 - Asayiş

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