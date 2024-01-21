ŞANLI ; TÜRK EĞİTİM SEN’DE ATATÜRK İLKE VE INKILAPLARINI GÖRÜRSÜNÜZ.



Türk Eğitim-Sen’in tüzüğünün amaçlar kısmında anayasanın başlangıç maddelerinde anlamını bulan temel değerlerin olduğunu kaydeden Şanlı şunları bildirdi: “Tüzüğümüzün amaçlar kısmındaki temel ilkeler, Anayasamızın başlangıç maddelerinde anlamını bulan temel değerleri ifade eder. Burada Atatürk’ü, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türkçeyi, İstiklal Marşını, insan haklarına saygıyı, laik, sosyal ve hukuk devletini yani Anayasamızın başlangıç maddelerinde ifade edilen milletimizin ortak değerlerini görürsünüz”



Şanlı; Türkiye varsa sendikacılığımızın anlamı var.

Türk Eğitim-Sen’in aynı zamanda milli vasıflara haiz bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Şanlı, “Milli vasıflara sahip bir sendikayız. Mali ve özlük haklarımızı ileri taşıyacak sendikacılığımız tüm eğitim çalışanlarının takdirine mahzar olmuş durumda. Ama biz sadece ücret sendikacılığı yapmıyoruz. Bakınız; Bu millet on yıllarca suni kutuplaşmalarla, düşmanlıklarla bölündü. Ortak değerlere sahip olan insanlar kutuplaştırıldı. Ama üye profilimize bakın. Anayasamızda ve tüzüğümüzün amaçlar kısmında yerini ve anlamını bulan ortak değerlere sahip her bir eğitim çalışanı Türk Eğitim-Sen’e, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı olan sendikalara üye olabiliyor. Üyelerimizin siyasi görüşleri ya da sosyal ve politik duruşu farklı olabilir. Ama milli değerleri, ‘ortak değeri’ olarak kabul eden herkes bize üye olabilir. Bu açıdan baktığımızda varlığımız sendikanın çok ötesinde bir anlam kazanıyor. Yani Türk Eğitim-Sen olarak, ortak değerlere sahip olan insanlarımıza, ortak davranışlar sergileyebilecekleri bir zemin sunuyoruz. Bu da çok önemli ve milli bir hizmettir. Unutulmamalıdır ki; 1992 yılında bu teşkilatı kuran irade aslında bir sloganla o misyonu bize emanet etti: ‘Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız.’ Ekmek kavgasının önüne Türkiye sevdamızı koyduk. Önce Türkiye diyoruz. Türkiye varsa sendikacılığımızın anlamı var” diye konuştu.