‘Zibidi’ demişti…: Ümit Özdağ’dan Halil Konakçı’ya sert yanıt!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet’i ve laikliği hedef alan konuşmalarıyla bilinen imam Halil Konakcı’ya yanıt verdi.

Özdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İmam taklidi yapan bir provakatör, Atatürk ve Türk düşmanı bir alçak, Yunan ordusunun at uşaklığını yapan hain ve sahte din adamlarının aşığı, Hatay’ı Türk milletinin elinden almaya çalışanların elemanı Halil Konakçı bana hakaret etmiş: Bu imanı şüpheli 21. Yüzyıl Lawrenci benimle ilgili iyi bir şey söylendiği sürece sorun yok. Birde korkusundan 5 polis ile gezmesine bayılıyorum. Bana “IŞID size suikast yapacaktı” haberi yollayıp 1 koruma polisi veren Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü de çok iyi anlıyorum.”

NE DEMİŞTİ?

Atatürk'ü hedef alan söylemleriyle bilinen Halil Konakçı sosyal medya hesabında halk arasında yaptığı bir konuşmadan kesit paylaşarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ‘ı hedef almıştı.

”Kurgulanan ‘İslamsız Türklük ve ırkçılık’ oyununu ‘Müslümanlığımız ve Kardeşliğimiz’ bozacak” ifadeleriyle paylaşılan video da Konakçı, Özdağ’a yönelik şöyle konuştu:

”Türk demek Müslüman demektir, aklınızı başınıza alacaksınız. Türkiye’de çok kirli bir oyun oynanıyor. İslamsız bir Türklük kurgulamaya çalışıyorlar. İslamsız! Bunu başarabilir misiniz ulan sen zibidi. O biliyor. İsim söylemeye gerek yok, onlar biliyor sıfatlarını.”