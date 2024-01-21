- Hayatın İçinden

Uzaklaştırma kararı alan eşiyle barıştırılması için yetkililerden yardım istiyor!

Gazetemize ulaşan İzmit’te ikamet eden Muzaffer Kılınç, kendisinden uzaklaştırma kararı alan eşiyle barıştırılması için belediye başkanlarından yardım talep etti.

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Uzaklaştırma kararı alan eşiyle barıştırılması için yetkililerden yardım istiyor! mask
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Kılınç, intihar eşiğinde olduğunu 2 defa intihara kalkıştığını iddia ederek “9 yıllık evliliğimiz vardı, bir kavgamızda çok ağır konuştum ve beni terk etti. Boşanma aşamasındayız ve uzaklaştırma kararı aldı. Çok pişmanım yetkililerin bizi barıştırmasını istiyorum. Eşimi çok seviyorum ve geri dönmesini istiyorum. Çocuğumuzu da onu da çok özlüyorum” dedi. Şeker, tansiyon, kalp ve bağırsak kanseri olduğunu söyleyen Kılınç, eşini kaybetme korkusundan “saçma salak” davrandığını, rahatsızlıkları yüzünden işsiz kaldığını ancak ev işlerini yaptığını söyledi.

21 Oca 2024 - 16:00 - Hayatın İçinden

Muhabir  Haber Merkezi

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