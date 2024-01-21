Kılınç, intihar eşiğinde olduğunu 2 defa intihara kalkıştığını iddia ederek “9 yıllık evliliğimiz vardı, bir kavgamızda çok ağır konuştum ve beni terk etti. Boşanma aşamasındayız ve uzaklaştırma kararı aldı. Çok pişmanım yetkililerin bizi barıştırmasını istiyorum. Eşimi çok seviyorum ve geri dönmesini istiyorum. Çocuğumuzu da onu da çok özlüyorum” dedi. Şeker, tansiyon, kalp ve bağırsak kanseri olduğunu söyleyen Kılınç, eşini kaybetme korkusundan “saçma salak” davrandığını, rahatsızlıkları yüzünden işsiz kaldığını ancak ev işlerini yaptığını söyledi.
- Hayatın İçinden
Uzaklaştırma kararı alan eşiyle barıştırılması için yetkililerden yardım istiyor!
Gazetemize ulaşan İzmit’te ikamet eden Muzaffer Kılınç, kendisinden uzaklaştırma kararı alan eşiyle barıştırılması için belediye başkanlarından yardım talep etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.