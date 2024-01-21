Uzaklaştırma kararı alan eşiyle barıştırılması için yetkililerden yardım istiyor!

Kılınç, intihar eşiğinde olduğunu 2 defa intihara kalkıştığını iddia ederek “9 yıllık evliliğimiz vardı, bir kavgamızda çok ağır konuştum ve beni terk etti. Boşanma aşamasındayız ve uzaklaştırma kararı aldı. Çok pişmanım yetkililerin bizi barıştırmasını istiyorum. Eşimi çok seviyorum ve geri dönmesini istiyorum. Çocuğumuzu da onu da çok özlüyorum” dedi. Şeker, tansiyon, kalp ve bağırsak kanseri olduğunu söyleyen Kılınç, eşini kaybetme korkusundan “saçma salak” davrandığını, rahatsızlıkları yüzünden işsiz kaldığını ancak ev işlerini yaptığını söyledi.