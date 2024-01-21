21 Oca 2024 - 16:10- Asayiş G:

Genç adam silahla vurulmuş halde bulundu 

İzmit ilçesinde ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulunan 34 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.  

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Genç adam silahla vurulmuş halde bulundu  mask
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  Olay, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki 5 katlı binanın 5’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Sorguç (34), ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Sorguç’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Sorguç’un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü.   Polis ekipleri dairede incelemede bulundu. Olayın intihar olduğu üzerinde duruluyor.
# sağlık, tespit, sevk edildi, çağrı

21 Oca 2024 - 16:10 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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