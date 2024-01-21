TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Düzcespor: 0

Hakemler: Safa Yılmaz, Emrah Akkaya, Çağrı Yıldırım
Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Canberk Ömer Özdemir, Furkan Şeker, Volkan Altınsoy, Taha Aydınlı (Erdi Can Şehit dk. 83), Murat Arda Ayhan, Hüseyin Karabey (Kerem Altıntaş dk. 90+2), Eren Bayraktar (Berat Ali Genç (dk. 70), Okan Baydemir, Ömer Faruk Çalışkan (Melik Derin dk. 83), Alperen Pak
Düzcespor: Gökhan Siverek, Yasin Palaz, Şahin Şafakoğlu, Kaan Yüksel, Uğur Arslan Kuru, Şaban Özel, Serdarcan Eralp, Oğuzhan Aydoğan (İsmail Zehir dk. 90+3), Furkan Demir (İlke Tankul dk. 83), Zahit Fındık (Hamit Kulya dk. 82), Alişan Durmuş (Mehmet Bektaş dk. 90+3)
Kırmızı kart: Kaan Yüksel (dk.58) (Düzcespor)
Sarı kartlar: Alperen Pak (Belediye Derincespor), Serdarcan Eralp (Düzcespor)
Hakemler: Safa Yılmaz, Emrah Akkaya, Çağrı Yıldırım
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.