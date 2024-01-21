Körfez’de adaylar oylarını kullandı!

CHP Körfez Belediye Başkan Adayını belirlemek için yapılacak ön seçim bugün Körfez Endüstri Meslek Lisesi’nde gerçekleşiyor. Gerçekleşen ön seçim belediye başkan aday adayları Bozkurt Uslu, Tayfun Balıkçı, Nurcan Kuşçu, Emirşah Torun ve Aynur Vergili arasında geçiyor. Saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşen seçimi CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş yönetiyor. 2 bin 98 üyenin oy kullanacağı seçimde 6 sandık kuruldu. Sandıktan birinci çıkacak isim CHP Genel Merkezi’nin onayı ile Körfez Belediyesi Başkan adayı olacak. Adaylar da bu süreçte oylarını kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.