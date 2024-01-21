CHP İzmit ön seçiminde oy verme işlemi alkışlarla tamamlandı

İzmit Belediye Başkanlığı aday adaylığı ön seçiminde 4 aday adayı kıyasıya yarıştı. 7 bin 369 üye oy kullanma hakkının olduğu on seçim sabah saat 8'de kurulan sandıklarda oy verme işlemi akşam saat 17'de tamamlandı. Seçimde ise Hüseyin Erol, Hakan Tanta, Emre Andız ve mevcut Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in yarıştı. Oy verme işleminin ardından oy sayımına başlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.