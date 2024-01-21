21 Oca 2024 - 17:08- Siyaset G:

CHP Körfez'in adayı belli oluyor! Sandıklar kapandı

CHP, Körfez'de belediye başkan adayını belirlemek için ön seçimini bugün gerçekleştirildi. Ön seçimde oy kullanma işlemi sona erdi. Oyların sayımı gerçekleştiriliyor

Aygün Baş
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CHP Körfez'in adayı belli oluyor! Sandıklar kapandı mask
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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Körfez'de belediye başkan adayını belirlemek için ön seçimini Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.  Ön seçimde Tayfun Balıkçı, Nurcan Kuşçu, Aynur Vergili, Bozkurt Uslu ve Emirşah Torun olmak üzere 5 aday yarıştı. Ön seçimde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemi gerçekleştirilmeye başlandı.
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21 Oca 2024 - 17:08 - Siyaset

Muhabir  Aygün Baş

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