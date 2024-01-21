Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Körfez'de belediye başkan adayını belirlemek için ön seçimini Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Ön seçimde Tayfun Balıkçı, Nurcan Kuşçu, Aynur Vergili, Bozkurt Uslu ve Emirşah Torun olmak üzere 5 aday yarıştı. Ön seçimde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemi gerçekleştirilmeye başlandı.
21 Oca 2024 - 17:08- Siyaset Güncelleme:
CHP Körfez'in adayı belli oluyor! Sandıklar kapandı
CHP, Körfez'de belediye başkan adayını belirlemek için ön seçimini bugün gerçekleştirildi. Ön seçimde oy kullanma işlemi sona erdi. Oyların sayımı gerçekleştiriliyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.