8 çocuk babası evinin yakınında silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, 12.00 sırlarında Sipahiler Mahallesi Köyü Demirciler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Mehmet Karabulut yakınları tarafından evinin yaklaşık 100 metre yakınında silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karabulut, ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Karabulut, hayatını kaybetti.
Karabulut’un 8 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Olay, 12.00 sırlarında Sipahiler Mahallesi Köyü Demirciler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Mehmet Karabulut yakınları tarafından evinin yaklaşık 100 metre yakınında silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karabulut, ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Karabulut, hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.