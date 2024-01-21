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8 çocuk babası evinin yakınında silahla vurulmuş halde bulundu

Körfez ilçesinde evinin yakınında silahla başından vurulmuş halde bulunan 8 çocuk babası 77 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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8 çocuk babası evinin yakınında silahla vurulmuş halde bulundu mask

Olay, 12.00 sırlarında Sipahiler Mahallesi Köyü Demirciler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Mehmet Karabulut yakınları tarafından evinin yaklaşık 100 metre yakınında silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karabulut, ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Karabulut, hayatını kaybetti.
Karabulut’un 8 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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21 Oca 2024 - 17:16 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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