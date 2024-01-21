CHP İzmit ön seçiminde işte ilk sandık sonucu!



İzmit Belediye Başkanlığı aday adaylığı ön seçiminde 4 aday adayı kıyasıya yarıştı. 7 bin 369 üye oy kullanma hakkının olduğu on seçim sabah saat 8'de kurulan sandıklarda oy verme işlemi akşam saat 17'de tamamlandı. Seçimde ise Hüseyin Erol, Hakan Tanta, Emre Andız ve mevcut Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in yarıştı. Oy verme işleminin ardından oy sayımına başlandı.

İŞTE İLK SANDIK SONUCU

3 nolu sandık:

Kullanılan oy: 193

Hüseyin Erol: 13

Fatma Kaplan Hürriyet: 86

Hakan Tanta: 76

Emre Andız: 17

Geçersiz: 1