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Nusret, Dubai restoranında kesilen adisyonu paylaştı: Hesabı görenlerin ağzı açık kaldı!

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Dubai'deki restoranında ödenen 3 milyonu aşkın bir hesabı sosyal medya hesabından paylaştı.

Nusret, Dubai restoranında kesilen adisyonu paylaştı: Hesabı görenlerin ağzı açık kaldı! mask
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Dünya çapında ün kazanan 'Et tuzlama’ (Salt bae) hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, sahibi olduğu restoran zincirindeki astronomik fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nusret, son olarak Dubai'deki restoranına ait bir fişin fotoğrafını " Para gelir, para gider" notuyla paylaştı.

Adeta şok etkisi yaratan fişteki yüksek meblağ, takipçilerini şaşırttı.

398.630 BAU Dirhemi

108.547 Dolar

3 milyon 256.410 TL

İşte Nusret’in "Para gelir, para gider" notuyla paylaştığı o hesap…
# dikkat, Para, medya

21 Oca 2024 - 17:52 - Yaşam

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