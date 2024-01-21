Nusret, Dubai restoranında kesilen adisyonu paylaştı: Hesabı görenlerin ağzı açık kaldı!

Dünya çapında ün kazanan 'Et tuzlama’ (Salt bae) hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, sahibi olduğu restoran zincirindeki astronomik fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nusret, son olarak Dubai'deki restoranına ait bir fişin fotoğrafını " Para gelir, para gider" notuyla paylaştı.
Adeta şok etkisi yaratan fişteki yüksek meblağ, takipçilerini şaşırttı.
398.630 BAU Dirhemi
108.547 Dolar
3 milyon 256.410 TL
İşte Nusret’in "Para gelir, para gider" notuyla paylaştığı o hesap…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.