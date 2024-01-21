CHP İzmit ön seçiminde kazanan Hürriyet!

İzmit Belediye Başkanlığı aday adaylığı ön seçiminde 4 aday adayı kıyasıya yarıştı. 7 bin 369 üye oy kullanma hakkının olduğu on seçim sabah saat 8'de kurulan sandıklarda oy verme işlemi akşam saat 17'de tamamlandı. Seçimde ise Hüseyin Erol, Hakan Tanta, Emre Andız ve mevcut Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in yarıştı. Oy verme işleminin ardından oy sayımına başlandı. 2054 oyla mevcut İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ön seçimi kazandı. Hakan Tanta ise 1099 oy, Hüseyin Erol ise 215 oy aldı. Emre Andız 320 oy aldı, 34 oy ise geçersiz sayıldı.
1 NOLU SANDIK:
Kullanılan oy: 175
Hüseyin Erol: 17
Fatma Kaplan Hürriyet: 94
Hakan Tanta: 48
Emre Andız: 13
Geçersiz: 3
SANDIK NO: 2
Kullanılan oy:184
Hüseyin Erol:5
Fatma Kaplan:108
Hakan Tanta:45
Emre Andız:25
Geçersiz:1
3 NOLU SANDIK:
Kullanılan oy: 193
Hüseyin Erol: 13
Fatma Kaplan Hürriyet: 86
Hakan Tanta: 76
Emre Andız: 17
Geçersiz: 1
4 NOLU SANDIK:
Kullanılan oy: 172
Hüseyin Erol: 11
Fatma Kaplan Hürriyet: 81
Hakan Tanta: 60
Emre Andız: 20
Geçersiz: 1
SANDIK NO: 5
Kullanılan oy: 194
Hüseyin Erol: 10
Fatma Kaplan:112
Hakan Tanta:53
Emre Andız:14
Geçersiz:4
SANDIK NO: 6
Kullanılan oy: 184
Hüseyin Erol:8
Fatma Kaplan:116
Hakan Tanta:46
Emre Andız:11
Geçersiz:3
SANDIK NO: 7
Kullanılan oy: 179
Hüseyin Erol:9
Fatma Kaplan:120
Hakan Tanta:38
Emre Andız:11
Geçersiz:2
SANDIK NO: 8
Kullanılan oy: 190
Hüseyin Erol:14
Fatma Kaplan:99
Hakan Tanta:56
Emre Andız:19
Geçersiz:2
SANDIK NO: 9
Kullanılan oy: 177
Hüseyin Erol: 15
Fatma Kaplan:105
Hakan Tanta:43
Emre Andız:13
Geçersiz:1
SANDIK NO: 10
Kullanılan oy: 180
Hüseyin Erol: 9
Fatma Kaplan:102
Hakan Tanta:53
Emre Andız:14
Geçersiz:2
SANDIK NO: 11
Kullanılan oy: 181
Hüseyin Erol:7
Fatma Kaplan:113
Hakan Tanta:46
Emre Andız:14
Geçersiz:1
SANDIK NO: 12
Kullanılan oy: 194
Hüseyin Erol:15
Fatma Kaplan:95
Hakan Tanta:66
Emre Andız:16
Geçersiz:2
SANDIK NO: 13
Kullanılan oy: 199
Hüseyin Erol: 10
Fatma Kaplan: 117
Hakan Tanta: 54
Emre Andız: 16
Geçersiz: 3
SANDIK NO: 14
Kullanılan oy: 205
Hüseyin Erol:15
Fatma Kaplan:115
Hakan Tanta:59
Emre Andız:15
Geçersiz:1
SANDIK NO: 15
Kullanılan oy: 188
Hüseyin Erol: 9
Fatma Kaplan Hürriyet: 104
Hakan Tanta: 54
Emre Andız: 19
Geçersiz: 2
SANDIK NO: 16
Kullanılan oy: 190
Hüseyin Erol:8
Fatma Kaplan: 93
Hakan Tanta:69
Emre Andız:20
Geçersiz:0
SANDIK NO: 17
Kullanılan oy: 183
Hüseyin Erol:4
Fatma Kaplan: 102
Hakan Tanta:57
Emre Andız:20
Geçersiz:0
SANDIK NO: 18
Kullanılan oy: 186
Hüseyin Erol:17
Fatma Kaplan: 94
Hakan Tanta:61
Emre Andız:14
Geçersiz:0
SANDIK NO: 19
Kullanılan oy: 188
Hüseyin Erol:9
Fatma Kaplan: 101
Hakan Tanta: 60
Emre Andız:18
Geçersiz: yok
SANDIK NO: 20
Kullanılan oy: 184
Hüseyin Erol: 10
Fatma Kaplan: 96
Hakan Tanta: 61
Emre Andız: 10
Geçersiz: 5
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.