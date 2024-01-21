CHP İzmit ön seçiminde kazanan Hürriyet!

İzmit Belediye Başkanlığı aday adaylığı ön seçiminde 4 aday adayı kıyasıya yarıştı. 7 bin 369 üye oy kullanma hakkının olduğu on seçim sabah saat 8'de kurulan sandıklarda oy verme işlemi akşam saat 17'de tamamlandı. Seçimde ise Hüseyin Erol, Hakan Tanta, Emre Andız ve mevcut Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in yarıştı. Oy verme işleminin ardından oy sayımına başlandı. 2054 oyla mevcut İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ön seçimi kazandı. Hakan Tanta ise 1099 oy, Hüseyin Erol ise 215 oy aldı. Emre Andız 320 oy aldı, 34 oy ise geçersiz sayıldı.

1 NOLU SANDIK:

Kullanılan oy: 175

Hüseyin Erol: 17

Fatma Kaplan Hürriyet: 94

Hakan Tanta: 48

Emre Andız: 13

Geçersiz: 3

SANDIK NO: 2

Kullanılan oy:184

Hüseyin Erol:5

Fatma Kaplan:108

Hakan Tanta:45

Emre Andız:25

Geçersiz:1

3 NOLU SANDIK:

Kullanılan oy: 193

Hüseyin Erol: 13

Fatma Kaplan Hürriyet: 86

Hakan Tanta: 76

Emre Andız: 17

Geçersiz: 1

4 NOLU SANDIK:

Kullanılan oy: 172

Hüseyin Erol: 11

Fatma Kaplan Hürriyet: 81

Hakan Tanta: 60

Emre Andız: 20

Geçersiz: 1

SANDIK NO: 5

Kullanılan oy: 194

Hüseyin Erol: 10

Fatma Kaplan:112

Hakan Tanta:53

Emre Andız:14

Geçersiz:4

SANDIK NO: 6

Kullanılan oy: 184

Hüseyin Erol:8

Fatma Kaplan:116

Hakan Tanta:46

Emre Andız:11

Geçersiz:3

SANDIK NO: 7

Kullanılan oy: 179

Hüseyin Erol:9

Fatma Kaplan:120

Hakan Tanta:38

Emre Andız:11

Geçersiz:2

SANDIK NO: 8

Kullanılan oy: 190

Hüseyin Erol:14

Fatma Kaplan:99

Hakan Tanta:56

Emre Andız:19

Geçersiz:2

SANDIK NO: 9

Kullanılan oy: 177

Hüseyin Erol: 15

Fatma Kaplan:105

Hakan Tanta:43

Emre Andız:13

Geçersiz:1

SANDIK NO: 10

Kullanılan oy: 180

Hüseyin Erol: 9

Fatma Kaplan:102

Hakan Tanta:53

Emre Andız:14

Geçersiz:2

SANDIK NO: 11

Kullanılan oy: 181

Hüseyin Erol:7

Fatma Kaplan:113

Hakan Tanta:46

Emre Andız:14

Geçersiz:1

SANDIK NO: 12

Kullanılan oy: 194

Hüseyin Erol:15

Fatma Kaplan:95

Hakan Tanta:66

Emre Andız:16

Geçersiz:2

SANDIK NO: 13

Kullanılan oy: 199

Hüseyin Erol: 10

Fatma Kaplan: 117

Hakan Tanta: 54

Emre Andız: 16

Geçersiz: 3

SANDIK NO: 14

Kullanılan oy: 205

Hüseyin Erol:15

Fatma Kaplan:115

Hakan Tanta:59

Emre Andız:15

Geçersiz:1

SANDIK NO: 15

Kullanılan oy: 188

Hüseyin Erol: 9

Fatma Kaplan Hürriyet: 104

Hakan Tanta: 54

Emre Andız: 19

Geçersiz: 2

SANDIK NO: 16

Kullanılan oy: 190

Hüseyin Erol:8

Fatma Kaplan: 93

Hakan Tanta:69

Emre Andız:20

Geçersiz:0

SANDIK NO: 17

Kullanılan oy: 183

Hüseyin Erol:4

Fatma Kaplan: 102

Hakan Tanta:57

Emre Andız:20

Geçersiz:0

SANDIK NO: 18

Kullanılan oy: 186

Hüseyin Erol:17

Fatma Kaplan: 94

Hakan Tanta:61

Emre Andız:14

Geçersiz:0

SANDIK NO: 19

Kullanılan oy: 188

Hüseyin Erol:9

Fatma Kaplan: 101

Hakan Tanta: 60

Emre Andız:18

Geçersiz: yok

SANDIK NO: 20

Kullanılan oy: 184

Hüseyin Erol: 10

Fatma Kaplan: 96

Hakan Tanta: 61

Emre Andız: 10

Geçersiz: 5