Ön seçimi kazanan Hürriyet'ten zafer gülüşü

İzmit Belediye Başkanlığı aday adaylığı ön seçiminde 4 aday adayı kıyasıya yarıştı. 7 bin 369 üye oy kullanma hakkının olduğu on seçim sabah saat 8'de kurulan sandıklarda oy verme işlemi akşam saat 17'de tamamlandı. Seçimde ise Hüseyin Erol, Hakan Tanta, Emre Andız ve mevcut Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in yarıştı. Oy verme işleminin ardından oy sayımına başlandı. Mevcut İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 2054 oyla ön seçimi kazandı. Ellerini bağlayan Hürriyet zafer gülüşü dikkat çekti