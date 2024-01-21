Tüm sandıkları önde bitirdi! CHP Körfez Tayfun Balıkçı dedi

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Körfez'de belediye başkan adayını belirlemek için ön seçimini Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Ön seçimde Tayfun Balıkçı, Nurcan Kuşçu, Aynur Vergili, Bozkurt Uslu ve Emirşah Torun olmak üzere 5 aday yarıştı. Seçimde topla 1150 oy kullanıldı. Seçimin galibi 490 oy ile Tayfun Balıkçı oldu. Emirşah Torun 384 oy alırken Bozkurt Uslu 199 oy , Aynur Vergili 23 oy, Nurcan Kuşçu 49 oy aldı. 5 oy da Geçersiz sayıldı. Bu sonuçla tüm sandıklarda galip çıkan Tayfun Balıkçı tulum çıkardı. İşte sandık sandık oy sonuçları;
1 NOLU Sandık
Toplam 191 Oy kullandı
Tayfun Balıkçı: 81
Emirşah Torun:69
Bozkurt Uslu:31
Aynur Vergili:4
Nurcan Kuşçu:5
Geçersiz oy : 1
2 NOLU SANDIK
Toplam 182 oy kullanıldı
Tayfun 86
Emirşah 60
Bozkurt 21
Nurcan 7
Aynur 6
Boş/geçersiz 2
3 NOLU SANDIK
Toplam 180 oy kullanıldı
Tayfun 74
Bozkurt 36
Nurcan 7
Emirşah 59
Aynur 2
Geçersiz 2
4 NOLU SANDIK
Toplam 198 oy
Emirşah Torun: 68
Nurcan kuşçu: 12
Aynur Vekili:3
Bozkurt Uslu:34
Tayfun Balıkçı:81
5 NOLU SANDIK
Toplam 180 oy
Aynur Vergili 5
Tayfun Balıkçı 81
Bozkurt Uslu 35
Nurcan Kuşçu 7
Emirşah Torun 52
Boş oy 1
6 NOLU SANDIK
Toplam 219 oy kullanıldı
Emirşah Torun 76
Bozkurt Uslu 42
Tayfun Balıkçı 87
Nurcan Kuşçu 11
Aynur Vergili 3
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.