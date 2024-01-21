Tulum çıkardı! İşte ön seçimin sonucu

İzmit Belediye Başkanlığı aday adaylığı ön seçiminde 4 aday adayı kıyasıya yarıştı. 7 bin 369 üye oy kullanma hakkının olduğu on seçim sabah saat 8'de kurulan sandıklarda oy verme işlemi akşam saat 17'de tamamlandı. Seçimde ise Hüseyin Erol, Hakan Tanta, Emre Andız ve mevcut Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in yarıştı. Hürriyet 2054 oyla seçimi kazandı. İşte sonuçlar:
Hürriyet: 2054
Tanta: 1099
Andız: 320
Erol 215
Geçersiz:33
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Vah Kocaelim - Artık parti içi Fatma Kaplan Hürriyet fobisi bitsin. Ona karşı algı yönetenler saygı duyup önünden çekilsin ve hatta destek versin. Yeter artık bu çekişme.
Söz - Fatma başkanla İzmit'te ikinci bir beşyıl olacak
Manav - Gözün aydın AKP.
Paşali - Doğru karar hayırlı olsun zaten başka adayla kazanamazdı geçen seçimlerde olduğu gibi Nevzat doğan 2 dönem başkandı neden alınamadı Başkanlık alındı meclis kaybedilmişti çoğunluk olarak sorumluları kimlerdi
Aklın Yolu Bir - Aklın yolu birmiş demekki.Fatma başkandan başkası izmiti kazanamaz.Yediden yetmişe ,köylüsünden şehirlisine herkez tarafından tanınan ve sevilen bir simge isimdir fatma başkan.
Emekli - Bu sonuç CHP nin İzmit te kaybettiğinin karşılığı .oylarını bu başkan adayı için kullananlar AKP, İP veYRP yardımcı olmuşlar
Emekli - Kardeş anlama sıkıntınmı var Başkanlık alınmıştı meclis kaybedilmişti neden acaba sorumluları kimler önce bunun hesabını versin bazıları
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.