21 Oca 2024 - 18:25- Siyaset G:

Tulum çıkardı! İşte ön seçimin sonucu

CHP İzmit'te 4 aday adayının yarıştığı ön seçimde oy kullanma işlemi tamamlandı. Sandıktan çıkan sonuçlar neticesinde Hürriyet seçimi kazandı.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Tulum çıkardı! İşte ön seçimin sonucu mask
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İzmit Belediye Başkanlığı aday adaylığı ön seçiminde 4 aday adayı kıyasıya yarıştı. 7 bin 369 üye oy kullanma hakkının olduğu on seçim sabah saat 8'de kurulan sandıklarda oy verme işlemi akşam saat 17'de tamamlandı. Seçimde ise Hüseyin Erol, Hakan Tanta, Emre Andız ve mevcut Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in yarıştı. Hürriyet 2054 oyla seçimi kazandı. İşte sonuçlar:

Hürriyet: 2054

Tanta: 1099

Andız: 320

Erol 215

Geçersiz:33
# Emre Andız, aday, hakan tanta, hüseyin erol, Fatma Kaplan Hürriyet

21 Oca 2024 - 18:25 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

Vah Kocaelim - Artık parti içi Fatma Kaplan Hürriyet fobisi bitsin. Ona karşı algı yönetenler saygı duyup önünden çekilsin ve hatta destek versin. Yeter artık bu çekişme.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 21 Ocak 18:51
04

Paşali - Doğru karar hayırlı olsun zaten başka adayla kazanamazdı geçen seçimlerde olduğu gibi Nevzat doğan 2 dönem başkandı neden alınamadı Başkanlık alındı meclis kaybedilmişti çoğunluk olarak sorumluları kimlerdi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Ocak 18:48
03

Aklın Yolu Bir - Aklın yolu birmiş demekki.Fatma başkandan başkası izmiti kazanamaz.Yediden yetmişe ,köylüsünden şehirlisine herkez tarafından tanınan ve sevilen bir simge isimdir fatma başkan.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Ocak 18:47
01

Emekli - Bu sonuç CHP nin İzmit te kaybettiğinin karşılığı .oylarını bu başkan adayı için kullananlar AKP, İP veYRP yardımcı olmuşlar

Yanıtla . 2Beğen . 11Beğenme 21 Ocak 18:33
02

Emekli - @Emekli 01 nolu yoruma cevabı: Kardeş anlama sıkıntınmı var Başkanlık alınmıştı meclis kaybedilmişti neden acaba sorumluları kimler önce bunun hesabını versin bazıları

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Ocak 18:45
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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