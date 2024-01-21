Zaferi birlikte kutladılar

Körfez'deki ön seçimi en yakın rakibi Emirşah Torun'a 114 oy fark atarak 6 sandıkta da birinci çıkan Tayfun Balıkçı kazandı. Toplamda kullanılan 1149 oydan 490 geçerli oy alan Tayfun Balıkçı'nın zaferi alkışlarla kutlandı.
ÇALIŞARAK BAŞARIYA GİDECEĞİZ
Balıkçı "Demokratik bir seçim oldu. Parti içi bir yarıştı. Kazanan kaybeden yok. Büyüklerimle ve küçüklerimle birlikte bir yarışa gireceğiz. Çalışarak başarıya gideceğiz"dedi.
İŞTE BAŞKAN İŞTE ÖRGÜT
Rakipleri Bozkurt Uslu ve Nurcan Kuşçu, Balıkçı'nın sevincine ortak oldu. Birlikte üçü el kaldırarak Balıkçı'nın zaferini ilan ederken salonda "İşte başkan işte örgüt" sloganları atıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.