Zaferi birlikte kutladılar

Körfez'deki ön seçimi en yakın rakibi Emirşah Torun'a 114 oy fark atarak 6 sandıkta da birinci çıkan Tayfun Balıkçı kazandı. Toplamda kullanılan 1149 oydan 490 geçerli oy alan Tayfun Balıkçı'nın zaferi alkışlarla kutlandı.

ÇALIŞARAK BAŞARIYA GİDECEĞİZ

Balıkçı "Demokratik bir seçim oldu. Parti içi bir yarıştı. Kazanan kaybeden yok. Büyüklerimle ve küçüklerimle birlikte bir yarışa gireceğiz. Çalışarak başarıya gideceğiz"dedi.

İŞTE BAŞKAN İŞTE ÖRGÜT

Rakipleri Bozkurt Uslu ve Nurcan Kuşçu, Balıkçı'nın sevincine ortak oldu. Birlikte üçü el kaldırarak Balıkçı'nın zaferini ilan ederken salonda "İşte başkan işte örgüt" sloganları atıldı.