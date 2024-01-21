Instagram gençleri hedef aldı: 'Ara verme zamanı'

Sosyal medya uygulaması Instagram, genç kullanıcıların geç saatlerde uygulamada geçirdiği süreyi azaltmak için yeni bir özelliği devreye aldığını duyurdu.
Instagram, gençleri hedefleyen en son "farkındalık özelliğini" duyurdu. Bu özellik, belli bir yaşın altındaki bir kullanıcı Reels’te veya doğrudan mesajlarında 10 dakikadan fazla gezindiğinde, uygulamayı kapatmasını ve yatmasını önerecek.
Instagram, kullanıcılara “Ara verme zamanı gelmedi mi?” bildiriminin ardından “Geç oluyor, Instagram’ı kapatmayı düşünmelisin” gibi bir mesaj gönderecek. Bu bildirim, akşam saat 22.00’den sonra otomatik olarak gösterilecek.
Özellik, varsayılan olarak açık olacak. Genç kullanıcıların özelliği kapatmaları veya bu uyarı mesajlarını görmemeleri için bir seçenek sunulmayacak.
Instagram, özelliğin tüm gençler için mi yoksa yalnızca 18 yaşın altındakiler için mi otomatik olarak etkinleştirileceğine dair henüz bir açıklama yapmadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.