Hakan Tanta'dan ilk açıklama

İzmit Belediye Başkanlığı aday adaylığı ön seçiminde 4 aday adayı kıyasıya yarıştı. 7 bin 369 üye oy kullanma hakkının olduğu on seçim sabah saat 8'de kurulan sandıklarda oy verme işlemi akşam saat 17'de tamamlandı. Seçimde ise Hüseyin Erol, Hakan Tanta, Emre Andız ve mevcut Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in yarıştı. Oy verme işleminin ardından oy sayımına başlandı. Mevcut İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ön seçimi kazandı.

TEBRİK ETTİ

Seçimin ardından Hakan Tanta ilk açıklamasını yaptı. Tanta "Değerli Cumhuriyet Halk Partisi üyelerimizin tercihleri sonucunda İzmit Belediye Başkan Adayımız olarak belirlenen Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'i tebrik ediyor, centilmence bir süreç yürüten aday arkadaşlarım Hüseyin Erol ve Emre Andız'a teşekkür ediyorum. Öncelikle bugün beni desteklemek için oy kullanmaya gelen dostlarıma ve demokrasi şölenine katkı sağlayan tüm partililerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Partimiz ve İzmit için hayırlı olsun."dedi