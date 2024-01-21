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Hakan Tanta'dan ilk açıklama

CHP İzmit'te 4 aday adayının yarıştığı ön seçimde oy kullanma işlemi tamamlandı. Hakan Tanta seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Hakan Tanta'dan ilk açıklama mask

İzmit Belediye Başkanlığı aday adaylığı ön seçiminde 4 aday adayı kıyasıya yarıştı. 7 bin 369 üye oy kullanma hakkının olduğu on seçim sabah saat 8'de kurulan sandıklarda oy verme işlemi akşam saat 17'de tamamlandı. Seçimde ise Hüseyin Erol, Hakan Tanta, Emre Andız ve mevcut Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in yarıştı. Oy verme işleminin ardından oy sayımına başlandı. Mevcut İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ön seçimi kazandı.

TEBRİK ETTİ

Seçimin ardından Hakan Tanta ilk açıklamasını yaptı. Tanta "Değerli Cumhuriyet Halk Partisi üyelerimizin tercihleri sonucunda İzmit Belediye Başkan Adayımız olarak belirlenen Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'i tebrik ediyor, centilmence bir süreç yürüten aday arkadaşlarım Hüseyin Erol ve Emre Andız'a teşekkür ediyorum. Öncelikle bugün beni desteklemek için oy kullanmaya gelen dostlarıma ve demokrasi şölenine katkı sağlayan tüm partililerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Partimiz ve İzmit için hayırlı olsun."dedi
# hakan tanta, chp, Fatma Kaplan Hürriyet, aday, hüseyin erol, Emre Andız, cumhuriyet, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

21 Oca 2024 - 19:24 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(1)
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Aydan - Hayırlısı olsun Fatma başkan Akp li ve iyi partili personelinden oy alacak mı bakalım CHP li personeli çok üzdü nasılsa çantada keklik CHP liler mecbur oy verecek

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 21 Ocak 20:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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