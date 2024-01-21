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CHP'li Kanko, Kamer Genç'i mezar başında andı

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, CHP eski Kocaeli Milletvekili Kamer Genç'i mezarında andı.

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CHP'li Kanko, Kamer Genç'i mezar başında andı mask

Kanko paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Siyasetteki dik ve onurlu duruşuyla milyonların gönlünde taht kurmuş, değerli parti büyüğümüz #KamerGenç’i mezarı başında saygıyla ve özlemle andık."

21 Oca 2024 - 19:30 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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