Bülent Sarı'dan ön seçim açıklaması

Körfez ve İzmit'te gerçekleştirilen ön seçimde çıkan sonuçlarda İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet Körfezde Tayfun Balıkçı galip geldi. CHP İl Başkanı Bülent Sarı ön seçim sonuçlarına ilişkin bir basın açıklaması paylaştı. Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bugün sabah 08:00 itibariyle parti içi demokrasinin temel direği olan ön seçimle İzmit ve Körfez ilçelerimizde aday adaylarımız Cumhuriyet Halk Partimizin belediye başkanlığı görevi için yarıştı. Aday adaylarımız bu onurlu görev için siyasi nezaket içinde kıyasıya bir yarış verdi. İzmit ilçemizde 4 aday adayının Körfez ilçemizde ise 5 aday adayının yarıştığı ön seçim, üyelerimizin ön seçim hasretini de ortaya koymuştur.

BAŞARILAR DİLİYORUM

Bu demokrasi şölenine katılan ve oy kullanan tüm partililerimize Cumhuriyet Halk Partisinin örgüt bilincini tüm Kocaeli’ye gösterdikleri için minnettarız. Kayıtsız şartsız ön seçime katılan ve önce kendini değil örgütünü düşünen tüm resmileşen adaylarımıza başarılar diliyorum.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ön seçimde sandık görevlilerinden çay dağıtan tüm örgüt üyelerine verdileri emekleri için teşekkür ederim. Ön seçimin ilk saatlerinden itibaren son anına kadar takip eden basın emekçilerine teşekkürü bir borç bilirim.”

CHP VE KOCAELİ KAZANDI

Yapılan seçimler sonucunda İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez’de Tayfun Balıkçı en çok oyu alarak resmileşen adaylarımız olmuşlardır.Bu seçimin kimsenin kaybetmediği ama Cumhuriyet Halk Partisinin ve Kocaeli’nin kazandığı bir seçimdir.

BÜYÜKAKIN'A GÖNDERME

Bugün partisine sahip çıkan üyelerimiz kendi hayal dünyalarında 13-0 rüyaları görenlere partimizin kararlılığını göstermiştir. Bugün 31 Mart gecesi de hezimete uğrayacaklarının provasıdır. Hiçbir aday adayı kaybetmemiştir. Tüm aday adayları bu partinin özü ve öz evladıdır. Bugünden sonra her gün örgüt diyeceğimizin örgütün ise her zaman kazanacağının teminatı sandıktan çıkmıştır. Yarın tüm aday adaylarının seçilen aday için canla başla çalışacağından şüphem yok.

ZAFERE KADAR MÜCADELE

Temayülde partililerine oyu İzmit’te kullandırıp sayımı Ankara’da yapanlara parti içi şeffaf demokrasi dersini veren partilimiz 31 Mart’a kadar mücadelenin merkezi olacaktır. 31 Mart akşamı ise yıllardır esaret altına olan israfın ve kötü yönetimle adeta perişan olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmitle yeniden 12 ilçemiz sosyal demokrat belediyecilikle Türkiye’nin parlayan yıldızı olacaktır. Bundan sonraki günlerin adı zafere kadar mücadele günüdür.”