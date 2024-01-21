Fatma Kaplan Hürriyet'ten ön seçim açıklaması

Körfez ve İzmit'te gerçekleştirilen ön seçimde çıkan sonuçlarda İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet Körfezde Tayfun Balıkçı galip geldi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ön seçim sonuçlarına ilişkin bir basın açıklaması paylaştı. Hürriyet açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

ADAY ADAYLARINA TEŞEKKÜR

“Değerli CHP Üyelerimiz. Bu önemli günde, Cumhuriyet Halk Partimizin 10 yıl sonra gerçekleştirdiği İzmit Belediye Başkanlığı ön seçiminde, bana göstermiş olduğunuz destek ve güven için kalpten teşekkür ediyorum. Aday adayı arkadaşlarım Hakan Tanta, Emre Andız ve Hüseyin Erol'a, CHP İzmit İlçe Başkanımız Gökhan Ercan'a ve kıymetli yönetimine de, bu demokratik yarıştaki katkıları için özellikle teşekkür etmek istiyorum.

VAR GÜCÜMLE ÇALIŞMAYA...

Bugün, Cumhuriyet Halk Partimizin gücünü ve birliğini bir kez daha gösterdiğimize inanıyorum. Söz veriyorum ki, değerli partililerimizin güveninizi boşa çıkarmayacağım ve her zaman olduğu gibi İzmit'imizin ve siz değerli İzmitlilerin en iyi şekilde temsilcisi olmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bu yolda hep birlikte, el ele, omuz omuza yürüyecek, İzmit'imizi daha yaşanabilir, daha yeşil, daha modern ve herkes için eşit imkanlar sunan bir kent haline getirmek için çalışacağız. Sizlerin desteği, inancı ve enerjisi ile daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."dedi