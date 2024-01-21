Trendyol 1. Lig: Şanlıurfaspor: 4 - Adanaspor: 0

Maçtan dakikalar

20. dakikada Barış Ekincier, ceza sahasına girer girmez içeriye yaptığı ortasında top Ahmet'ten dönerek Marco Paixao'ya geldi. Marco'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

42. dakikada Barış Ekincier'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Marco Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

70. dakikada ceza sahası dışı sağ sağ tarafında Barış Ekincier'in kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

79. dakikada ceza sahası içerisinde Evren Korkmaz’ın Dening’e yaptığı hareket sonrası hakem VAR’a gitti. VAR sonucunda verilen penaltıyı kullanan Marco Paixao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Harris'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin koltuğunun altından geçip ağlarla buluştu. 4-0

Hakemler: Erkan Özdamar, Seyfettin Ünal, Abdülhamit Söyler

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboula, Cumali Bişi (Adem Eren Kabak dk. 84), Oliver Thill (Harris dk. 70), Barış Ekincier (Abdullah Aydın dk. 71), Landel (İshak Çakmak dk. 84), Marco Paixao, Mehmet Yiğit, Dening (Balde dk. 80), Semih Karadeniz, Barış Gök

Yedekler: Mehmet Emre Yar, Diogo Aleksis, Seyit Gazanfer, Hüsamettin Tut, Ümit Kurt

Teknik Direktör: İrfan Buz

Adanaspor.: Ahmet Said Kıvanç, Kubilay Aktaş (Harun Alpsoy dk. 74), Metehan Tunbaş, Joseph Oberlin (Hakan Eroğlu dk. 87), Hakkı Türker (Oumar Diakite dk. 46), Fatih Kurucak, Evren Korkmaz, Mehmet Fevzi Yıldırım, Dabo, Burhan Tuzun (Samuel Yepie dk. 74), Ferhat Katipoğlu

Yedekler: Arda Akbulut, Devran Şenyurt, Eric Ayuk Mbu, Mokelenge, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Goller: Marco Paixao (dk. 17, dk. 79 pen.) Barış Ekincier (dk .70), Harris (dk. 85)(Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Kubilay Aktaş, Evren Korkmaz, Ferhat Katipoğlu (Adanaspor)