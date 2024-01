Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Samsunspor: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Taylan Antalyalı’nın ceza sahası çizgisi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Livakovic gole izin vermedi.

56. dakikada Tadic’in sol kanattan çevirdiği topta Dzeko’nun şutu direk dibinden az farkla dışarı gitti.

62. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Emre Kılınç, topu doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı çıkardı. Devamında VAR’dan gelen uyarıyla hakem Bahattin Şimşek, topun tamamının çizgiyi geçtiğini belirterek golü verdi. 1-1

73. dakikada Oosterwolde’nin sol kanattan ceza sahası içine ortasında Batshuayi’nin vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

89. dakikada Cengiz Ünder’in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top dışarı gitti.

90. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

90+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Krunic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla dışarıya çıktı.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Krunic dk. 87), İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 70), Szymanski (Emre Mor dk. 80), Tadic (King dk. 70), Dzeko (Batshuayi dk. 70)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Bartuğ Elmaz

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Mustafa Tan dk. 90+2), Satka, Alim Öztürk, Bola, Taylan Antalyalı (Yunus Emre Çift dk. 90+4), Holse, Bennasser, Tait (Osman Çelik dk. 80), Emre Kılınç (Fofana dk. 80), Mouandilmadji (Ercan Kara dk. 46)

Yedekler: Szumski, Soner Aydoğdu, Muhammed Gümüşkaya, Soner Gönül, Berhan Deniz

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 12) (Fenerbahçe), Emre Kılınç (dk. 62) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Mert Müldür (Fenerbahçe), Mouandilmadji, Okan Kocuk, Holse (Samsunspor)