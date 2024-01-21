Üç kuşak başpehlivan çıkaran ailenin son temsilcisi Sabri Acar hayatını kaybetti

Bandırma’nınyetiştirdiği üç kuşak Kırkpınar başpehlivan çıkaran ailenin son temsilcisi Sabri Acar (79) vefat etti.
Acar, ikindi namazının ardından, doğum yeri olan ve "Pehlivanlar köyü" olarak bilinen Erikli Mahallesi’nde toprağa verildi.
Cenaze törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir’in yanı sıra çok sayıda güreşçi ve vatandaşlar katıldı.
Bandırma’ya bağlı Erikli köyünde, 1945 yılında doğan Sabri Acar’ın dedesi Kara Ali Acar ve babası Hasan Acar da Kırkpınar başpehlivanlarıydı.
Uzun süredir Bandırma’da, kızının evinde rahatsız olan Sabri Acar, 1979 ve 1985 yıllarında Kırkpınar başpehlivanlığını kazanmıştı.
Kırkpınar’da 5 kez de ikinci olan Sabri Acar, son dönemlerde Türkiye Güreş Federasyonu’nda gözlemcilik ve teknik danışmanlık görevlerinde bulunmuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.