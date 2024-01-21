Steve Allah Shamal, Şanlıurfaspor'da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda , Fransa'nın FC Annecy takımından kanat oyuncusu Steve Allah Shamal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüp sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu: “Şanlıurfasporumuz, Fransa'nın FC Annecy takımından kanat oyuncusu Steve Allah Shamal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı”.