- Gündem

Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler...

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın Kocaeli'nin 4 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler... mask

KOCAELİ KARTEPEDUMLUPINARDEĞİRMENLİ SK., GÜLÜMSER, GÜLÜMSER SK., TALHA SK.22.01. 202409:0017:00
KOCAELİKARTEPEMASUKIYE, YANIKBÖRÜLCE SK., YUKARI 1, ZENCEFIL22.01.202409:0017:00
KOCAELİBAŞİSKELEİNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETIYE CAMI, SERVETİYE CAMİASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER22.01.202409:0016:00
KOCAELİİZMİTAKMEŞE ATATÜRKDEĞİRMEN YOLU, DEĞİRMEN YOLU SK.22.01.202411:0013:00
KOCAELİKARTEPENUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE, ŞİRİNSULHİYE ŞİRİNSULHİYESEHIT ISHAK ÖZTÜRK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., TEPELİ SK, VAROL SK.22.01.202409:0017:00
KOCAELİÇAYIROVAADEM YAVUZ, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK116. SK., 118. SK., 120., 120. SK., 122. SK., 122/1. SK., 124., 129., 130., 130/2. SK., 131., 132., 135/1., 135/1. SK., 150. SK., 152., 152. SK., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 2206. SK, 222., 222. SK., 222/1. SK., 222/2. SK., 222/3., 224., 224. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 2304. SK., 2305. SK., 2308., 2308. SK., 2310/1. SK., 2311. SK., 2311/1. SK., 2311/2., 2311/2. SK., 2312., 2312. SK., 2312/1. SK., 2313/2. SK., 2314. SK., 2315. SK., 2316. SK., 2316/1. SK., 2316/2. SK., 2316/3. SK., 2316/5. SK., 2317. SK., 2318., 2318. SK., 2319. SK., 2320. SK., 2321., 2321. SK, 2321. SK., 2322. SK., 2323., 2323. SK., 2333., 2346. SK., 2348., 2348. SK., 2348/1. SK., 2350. SK., 2353. SK., 2354., 2354. SK., 238., 238. SK., 238/4., 238/4. SK., 246., 246. SK., 253. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK., ADEM YAVUZ CD., OSMAN GAZI CD., OSMAN GAZİ CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD.22.01.202409:0012:00
KOCAELİÇAYIROVAINÖNÜ, İNÖNÜ126., 126. SK., 128., 130. SK., 130/1. SK., 130/2.22.01.202409:0017:00
KOCAELİÇAYIROVAINÖNÜ, İNÖNÜ132. SK., 133., 135., 135. SK., 199., 199. SK.22.01.202409:0017:00
KOCAELİÇAYIROVAÖZGÜRLÜK230. SK., 232., 232. SK., 240., 242/2., 242/2. SK., 242/3. SK., 248/2., 248/2. SK.22.01.202409:0012:00
KOCAELİÇAYIROVAİNÖNÜ128. SK., 129. SK., 131. SK., 133. SK., 150.22.01.202409:0017:00
# elektrik kesintisi, şehit, 2024, Kartepe

21 Oca 2024 - 21:47 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.834.190 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL