Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler...

|KOCAELİ
|KARTEPE
|DUMLUPINAR
|DEĞİRMENLİ SK., GÜLÜMSER, GÜLÜMSER SK., TALHA SK.
|22.01. 2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|MASUKIYE, YANIK
|BÖRÜLCE SK., YUKARI 1, ZENCEFIL
|22.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETIYE CAMI, SERVETİYE CAMİ
|ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER
|22.01.2024
|09:00
|16:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|AKMEŞE ATATÜRK
|DEĞİRMEN YOLU, DEĞİRMEN YOLU SK.
|22.01.2024
|11:00
|13:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE, ŞİRİNSULHİYE ŞİRİNSULHİYE
|SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., TEPELİ SK, VAROL SK.
|22.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ADEM YAVUZ, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK
|116. SK., 118. SK., 120., 120. SK., 122. SK., 122/1. SK., 124., 129., 130., 130/2. SK., 131., 132., 135/1., 135/1. SK., 150. SK., 152., 152. SK., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 2206. SK, 222., 222. SK., 222/1. SK., 222/2. SK., 222/3., 224., 224. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 2304. SK., 2305. SK., 2308., 2308. SK., 2310/1. SK., 2311. SK., 2311/1. SK., 2311/2., 2311/2. SK., 2312., 2312. SK., 2312/1. SK., 2313/2. SK., 2314. SK., 2315. SK., 2316. SK., 2316/1. SK., 2316/2. SK., 2316/3. SK., 2316/5. SK., 2317. SK., 2318., 2318. SK., 2319. SK., 2320. SK., 2321., 2321. SK, 2321. SK., 2322. SK., 2323., 2323. SK., 2333., 2346. SK., 2348., 2348. SK., 2348/1. SK., 2350. SK., 2353. SK., 2354., 2354. SK., 238., 238. SK., 238/4., 238/4. SK., 246., 246. SK., 253. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK., ADEM YAVUZ CD., OSMAN GAZI CD., OSMAN GAZİ CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD.
|22.01.2024
|09:00
|12:00
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|INÖNÜ, İNÖNÜ
|126., 126. SK., 128., 130. SK., 130/1. SK., 130/2.
|22.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|INÖNÜ, İNÖNÜ
|132. SK., 133., 135., 135. SK., 199., 199. SK.
|22.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ÖZGÜRLÜK
|230. SK., 232., 232. SK., 240., 242/2., 242/2. SK., 242/3. SK., 248/2., 248/2. SK.
|22.01.2024
|09:00
|12:00
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|İNÖNÜ
|128. SK., 129. SK., 131. SK., 133. SK., 150.
|22.01.2024
|09:00
|17:00
- Gündem
Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler...
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın Kocaeli'nin 4 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
21 Oca 2024 - 21:47 - Gündem Yazdır
Muhabir Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.