Emre Andız'dan ön seçim açıklaması!

CHP İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olan ve ön seçimde 320 oy alarak kaybeden Emre Andız sosyal medya hesabından ön seçimin ardından açıklama yaptı. Andız açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Değerli Yol Arkadaşlarım, 15 yıl önce başlayan siyaset yolculuğumun en heyecanlı gününü bugün siz değerli Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ile yaşadım. Bu süreçte bana destek olan, güvenen tüm yol arkadaşlarıma kardeşlerime teşekkür ederim. Bizler yolumuzun uzun ve zor olduğunun farkındayız. Biz gücümüzü Ata’mızın “Bütün ümidim gençliktedir.” sözünden aldık ve genç yol arkadaşlarımla bu yolda yılmadan devam edeceğiz. Başarı, sadece galibiyetle ölçülmez. Bu deneyim, daha fazla öğrenme fırsatı sundu bana. Bu yarışta demokrasiye katkı sağlayan Hakan Tanta ve Hüseyin Erol’a teşekkür eder kazanan adayımız Fatma Kaplan Hürriyet’i tebrik ederim. Sizlerin güveni ve sevgisiyle yolumuza devam edeceğiz. Unutmayın! Kimse yoktu sadece CHP’nin gençleri vardı!"