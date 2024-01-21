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Tayfun Balıkçı'dan ön seçim sonrası açıklama!

CHP, Körfez'de belediye başkan adayını belirlemek için ön seçimini bugün gerçekleştirildi. Seçimin galibi Tayfun Balıkçı oldu. Balıkçıdan önseçim hakkında açıklama geldi.

HABER MERKEZİ
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Tayfun Balıkçı'dan ön seçim sonrası açıklama! mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Körfez'de belediye başkan adayını belirlemek için ön seçimini Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Ön seçimde Tayfun Balıkçı, Nurcan Kuşçu, Aynur Vergili, Bozkurt Uslu ve Emirşah Torun olmak üzere 5 aday yarıştı. Seçimde topla 1150 oy kullanıldı. Seçimin galibi 490 oy ile Tayfun Balıkçı oldu. Emirşah Torun 384 oy alırken Bozkurt Uslu 199 oy , Aynur Vergili 23 oy, Nurcan Kuşçu 49 oy aldı. 5 oy da Geçersiz sayıldı. Bu sonuçla tüm sandıklarda galip çıkan Tayfun Balıkçı tulum çıkardı.  Balıkçı önseçimin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TEŞEKKÜR ETTİ

"Değerli Cumhuriyet Halk Partisi Üyelerimiz, Bugün yapılan ön seçimde şahsıma karşı göstermiş olduğunuz teveccühden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer aday adayı arkadaşlarım Nurcan Kuşcu, Aynur Vergili, Bozkurt Uslu, Emirşah Torun'a ve Körfez ilçe başkanımız Gülseren Solmaz ve yönetimine, Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarına yürekten teşekkür ediyorum.Kazanan Cumhuriyet Halk Partisidir."
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21 Oca 2024 - 23:11 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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