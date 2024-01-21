Hisareynli Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe kaybetti, motive olduk'

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Çok konsantre bir şekilde buraya geldik. 3 puandan bir şey düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu" dedi.
Kerem Aktürkoğlu "Bence mükemmel oynadık. Trabzonspor deplasmanında 5 atmak kimseye nasip olmaz. Sonuna kadar hak ettik. Taraftarlara armağan olsun" açıklamasını yaptı.
Performansıyla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Her mevkide ettim. Mücadele konusunda içim çok rahat. Çok güzel bir performans sergiledik. Takım arkadaşımı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.