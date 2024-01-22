Kadınların maçında iki kırmızı kart çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 2023- 2024 sezonu, ilk hafta maçlarıyla start aldı. Karamürsel ilçesi, Karamürsel Belediye Spor Kulübü sezon açılış maçında ağırladığı Kocaeli Gölcük İdman Ocağı Spor’a 3-1 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı

Kadınlar 3. Ligi grupları bölgesel olarak düzenlenecek, müsabakalar çift devreli olarak yapılacak. Normal sezonun ardından oynanacak play-off maçları sonrasında 3 takım 2024-2025 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nde yer alma hakkını elde edecek. Toplam 113 takımın katıldığı 16 grupta bölgesel olarak düzenlenen ligin 13’ncü grubunda yer alan Karamürsel Belediye Spor Kulübü, sezon ilk maçında Kocaeli Gölcük İdman Ocağı Spor Kulübüyle oynadı. Maçta kıyasıya mücadele sergilenirken, zaman zaman sakatlıklarla duran maçın 4’ncü dakikasında Karamürsel Belediye Spor takımı Sıla Arslantürk’ün attığı golle 1-0 ne geçti.

SİNEM ŞİRİN OYUNDAN ATILDI

Bu gole Kocaeli Gölcük İdmanocağı Spor 24’ncü dakikada Hilal durumu eşitleyen golü atarak durumu 1-1 yaptı, 43 dakikada Karamürsel Belediye Spor penaltı kazandı, penaltıya yoğun itiraz ederek saha içine giren maçın hakemiyle tartışan Kocaeli Gölcük İdmanocağı Spor Antrenörü Sinem Şirin, kırmızı katla oyun dışında kaldı. Karamürsel Belediye Spor oyuncusu SılaArslantürk’ün kullandığı penaltıyı Kocaeli Gölcük İdmanocağı Spor kalecisi Rabia Cemre Genç kurtarırken ilk yarı 1-1 kapandı.

HİLAL DE ATILDI

İkinci yarının 53 dakikasında Kocaeli Gölcük İdmanocağı Spor Sıla Ay ile 2-1 öne geçti. 85’nci dakikada Kocaeli Gölcük İdmanocağı Sporlu Hilal Karagöz maçın durduğu anda topa vurmasıyla birlikte maçın hakemi tarafından ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Maçın 90+2’nci dakikasında Sıla Ay kendisinin ikinci maçın üçüncü golünü atarak Kocaeli Gölcük İdman Ocağı Spor maçı deplasmanda 3-1 kazanarak lige galibiyetle başladı.