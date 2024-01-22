22 Oca 2024 - 10:09- Spor G:

Metin Demirkıran takımını bırakmadı

Metin Demirkıran takımını bırakmadı mask

Karamürsel Belediye Spor Antrenörü Metin Demirkıran idmanda ayağını kırması nedeniyle maçı yürüme aparatı ile izledi. Demirkıran’a zaman zaman yardım amaçlı takımın yöneticisi ve eşi Bağnu Demirkıran, oyuncusu ve kızı Ece Demirkıran ve oyuncuları yardımıyla yürümesine ve oyuncu değişikliklerinde yardımcı oldu.
# oldu, yardım

22 Oca 2024 - 10:09 - Spor

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