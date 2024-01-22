Metin Demirkıran takımını bırakmadı

Karamürsel Belediye Spor Antrenörü Metin Demirkıran idmanda ayağını kırması nedeniyle maçı yürüme aparatı ile izledi. Demirkıran’a zaman zaman yardım amaçlı takımın yöneticisi ve eşi Bağnu Demirkıran, oyuncusu ve kızı Ece Demirkıran ve oyuncuları yardımıyla yürümesine ve oyuncu değişikliklerinde yardımcı oldu.