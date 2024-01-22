Karamürsel Belediye Spor Antrenörü Metin Demirkıran idmanda ayağını kırması nedeniyle maçı yürüme aparatı ile izledi. Demirkıran’a zaman zaman yardım amaçlı takımın yöneticisi ve eşi Bağnu Demirkıran, oyuncusu ve kızı Ece Demirkıran ve oyuncuları yardımıyla yürümesine ve oyuncu değişikliklerinde yardımcı oldu.
22 Oca 2024 - 10:09- Spor Güncelleme:
Metin Demirkıran takımını bırakmadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.