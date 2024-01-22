Bir pul farkla şampiyon oldu

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Kültür Sanat Komisyonu, Gebze’de TMMOB Gebze işbirliğindeki tavla turnuvası düzenledi. Şennur Dikgöz ve Erdinç Yılmaz finale kaldı. Yılmaz son eli bir pul farkla, maçı 7-6 alarak şampiyonluğu kazandı

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Kültür Sanat Komisyonu’nun Gebze’de, TMMOB Gebze bileşenleri işbirliğindeki tavla turnuvasında şampiyonluğu Erdinç Yılmaz edindi. Toplumun farklı kesimlerinden 31 tavlacının mücadele ettiği turnuvada finale işçiler; DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 2 No’lu Şube’nin örgütlü olduğu Legrand Elektrik’ten Şennur Yaman Dikgöz ve Efe Market Ekipmanları Endüstriyel Soğutma Sanayi’den Erdinç Yılmaz kaldı.

FİNAL MAÇINDA NEFESLER TUTULDU

Her maçı 7 sayı olmak üzere eleme usulü gerçekleşen turnuvanın final maçı nefesleri kesti. 6-6’ya gelen final maçının final elini bir pul farkla kazanan Erdinç Yılmaz şampiyon olurken, Şennur Yaman Dikgöz ikincilikle yetindi. Turnuvada üçüncülüğü İngilizce öğretmeni Can Demir, dördüncülüğü emekli polis memuru Erkan Ekti edindi.

NAKLİYAT-İŞ GENEL BAŞKANI KATILDI

Turnuvanın açılışına DİSK Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu; turnuvada ilk üçe hediye edilen tavlaları firması Öz Alen Mühendislik ile temin eden CHP Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş, ilk üçün kupalarının sponsorluğunu firması Işık Mimarlık ile temin eden Çayırova Belediye Meclis Üyesi Salih Işık, Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği Başkanı Sema Olkun Kopal, turnuvaya geçici süreli tavla tahsisinde bulunan Gebze Kandıralılar Derneği Başkanı Kenan Sert de katıldı.

ESLEM LİNA BEBEK İÇİN STANT AÇILDI

KOGACE Kültür Sanat Komisyonu’ndan Aktan Uslu ve Bülent Apaydın tarafından organize edilen turnuvada sunumu BMİS Gebze 2 No’lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Mehtap Doğan Demir’in kardeşi Nur Doğan üstlendi. Turnuvada Derinceli SMA hastası Eslem Lina bebeğe destek için stant açıldı.

SONUÇLAR:

BİRİNCİ TUR

Bülent Akbulut – Ümit Ülker: (7-2), Serdar Tüze – Cüneyt Tüfekçioğlu: (7-0), Mesut Caştur – Ali Fuat Bilir (7-4), Şennur Dikgöz – Sedat Durmuş (7-5), AhmetBalık – Hilal Uslu (7-1), Ercan Yamen – Erol Ateş (7-4), Ergün Aydın – Ezgi Berberoğlu (7-5), İsmail Vahapoğlu – Serhan Ertük (7-4), Kenan Üner – Özgür Cihangir (7-6), Mesut Atsız – Betül Oral (7-4), Çağdaş Kara – Musa Ertürk (7-3), Can Demir – Aylin Diren Kuyucu (7-5), Erkan Ekti – Recep Balıkçı (7-1), AydınKaboğlu – Halil İbrahim Başçiftçi (7-4), Erdinç Yılmaz – Gültekin Okatan (7-2) Murat Türlü (BAY)

İKİNCİ TUR

Serdar Tüze – Bülent Akbuluk (7-4), Şennur Dikgöz – Mesut Caştur (7-3), ErcanYamen – Ahmet Balık (7-3), Erkan Ekti – Aydın Kaboğlu (7-1), Mesut Atsız – Kenan Üner (7-3), Can Demir – Çağdaş Kara (7-2), Ergün Aydın – İsmail Vahapoğlu (7-6), Erdinç Yılmaz – Murat Türlü (7-5)

ÜÇÜNCÜ TUR / ÇEYREK FİNAL

Şennur Dikgöz – Serdar Tüze (7-4), Erkan Ekti – Ercan Yamen (7-2), Can Demir – Mesut Atsız (7-5), Erdinç Yılmaz – Ergün Aydın (7-5)

DÖRDÜNCÜ TUR / YARI FİNAL

Şennur Dikgöz – Erkan Ekti (7-6), Erdinç Yılmaz – Can Demir (7-3)

ÜÇÜNCÜLÜK DÖRDÜNCÜLÜK

Can Demir – Erkan Ekti (Hükmen)

FİNAL

Erdinç Yılmaz – Şennur Dikgöz: (7-6)

Turnuvaya 5’i kadın 31 tavlacı katıldı

Turnuvada İl Kültür ve Turizm eski Müdürü Ercan Yamen, Memleket Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Musa Ertürk, KBB ve Gebze Belediyeleri Meclis Üyesi Halil İbrahim Başçiftçi, GESLİMED Başkanı Cüneyt Tüfekçioğlu, İMO Gebze Temsilciliği Başkan Yardımcısı Çağdaş Kara, Marmara Sivaslı İş İnsanları Derneği Başkanı Erol Ateş de mücadele etti.

TURNUVAYA

KATILANLAR:

Ahmet Balık

Ali Fuat Bili

Aydın Kaboğlu

Aylin Diren Kuyucu

Betül Oral

Bülent Akbulut

Can Demir

Erdinç Yılmaz

Ergün Aydın

Erkan Ekti

Ezgi Berberoğlu

Gültekin Okatan

Hilal Uslu

İsmail Vahapoğlu

Kenan Üner

Mesut Atsız

Mesut Caştur

Murat Türlü

Recep Balıkçı

Sedat Durmuş

Serdar Tüzer

Serhan Ertürk

Şennur Dikgöz

Özgür Cihangir

Ümit Ülker