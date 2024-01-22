Harun Yıldızlı’dan tebrik mesajı

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmit ve Körfez’de gerçekleşen ön seçime ilişkin tebrik mesajı yayınladı. Yıldızlı yayınlandığı mesajda şu ifadelere yer verdi,
KAZANAN CUMHURİYET HALK PARTİSİDİR
“İzmit ve Körfez ilçelerimizde Belediye Başkan Adaylığı için gerçekleştirilen örgüt denetimindeki ön seçimden birinci çıkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Adaylık mücadelesi veren tüm aday adaylarımızı kutluyor, parti içi demokrasi sorumluluğunu yerine getirmek için sandığa giden tüm yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisidir.”
İzmit- Fatma Kaplan Hürriyet
Körfez- Tayfun Balıkçı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.