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Harun Yıldızlı’dan tebrik mesajı

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmit ve Körfez’de gerçekleşen ön seçime ilişkin tebrik mesajı yayınladı.

Aygün Baş
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CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmit ve Körfez’de gerçekleşen ön seçime ilişkin tebrik mesajı yayınladı. Yıldızlı yayınlandığı mesajda şu ifadelere yer verdi,

KAZANAN CUMHURİYET HALK PARTİSİDİR

“İzmit ve Körfez ilçelerimizde Belediye Başkan Adaylığı için gerçekleştirilen örgüt denetimindeki ön seçimden birinci çıkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Adaylık mücadelesi veren tüm aday adaylarımızı kutluyor, parti içi demokrasi sorumluluğunu yerine getirmek için sandığa giden tüm yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisidir.”

İzmit- Fatma Kaplan Hürriyet

Körfez- Tayfun Balıkçı
# chp, aday, Fatma Kaplan Hürriyet, cumhuriyet, Tayfun Balıkçı, medya

22 Oca 2024 - 10:23 - Siyaset

Muhabir  Aygün Baş

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