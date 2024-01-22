THY'nin Arjantin aktarma seferlerine grev engeli

Türk Hava Yolları (THY), 24 Ocak Çarşamba günü icra edilmesi planlanan Buenos Aires ile Sao Paulo arasındaki aktarmalı seferlerin Arjantin'de yapılacak grev nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Arjantin'de havalimanı yer hizmetleri personeli tarafından yapılacak grev nedeniyle, çarşamba günkü "TK 15" sefer sayılı "Sao Paulo-Buenos Aires" ve "TK 16" sefer sayılı "Buenos Aires-Sao Paulo" uçuşları iptal edildi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.