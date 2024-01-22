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THY'nin Arjantin aktarma seferlerine grev engeli

Türk Hava Yolları'nın (THY) 24 Ocak'ta yapılması planlanan bazı Arjantin aktarma seferleri grev nedeniyle iptal edildi.

THY'nin Arjantin aktarma seferlerine grev engeli mask

  Türk Hava Yolları (THY), 24 Ocak Çarşamba günü icra edilmesi planlanan Buenos Aires ile Sao Paulo arasındaki aktarmalı seferlerin Arjantin'de yapılacak grev nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Arjantin'de havalimanı yer hizmetleri personeli tarafından yapılacak grev nedeniyle, çarşamba günkü "TK 15" sefer sayılı "Sao Paulo-Buenos Aires" ve "TK 16" sefer sayılı "Buenos Aires-Sao Paulo" uçuşları iptal edildi.

Kaynak: SÖZCÜ
# basın, TÜRK

22 Oca 2024 - 10:35 - Yaşam

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