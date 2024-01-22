Kocaeli Körfez'de 187 m² arsa mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, Yarımca(Şuyulandırma) Mah. Köyüstü Mevkii, 598 Ada, 21 Parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz (Bilirkişi raporlarında özellikler detaylı bulunmaktadır.)

Adresi : Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Şuyulandırma Mah. Köyüstü Mevki, 598 Ada 21 Parsel, Körfez / KOCAELİ

Yüzölçümü : 187 m2

İmar Durumu :Körfez Belediyesinin 23/07/2019 tarihli yazısına göre Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca (Şuyulandırma ) Mahallesi, 598 Ada 21 Parsel 1/1000 Ölçekli Revizyon uygulama İmar Planında TAKS:040-4-0,40 KAKS:1.204:0,40 çekme mesafeleri yoldan 3,00 mt komşudan 3,00 mt yapılaşma koşullarına sahip blok nizam 3 kat Ticari Alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 2.857.500,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/ 2024 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:44

14/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.