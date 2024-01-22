Kocaeli Körfez'de 187 m² arsa mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, Yarımca(Şuyulandırma) Mah. Köyüstü Mevkii, 598 Ada, 21 Parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz (Bilirkişi raporlarında özellikler detaylı bulunmaktadır.)
Adresi : Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Şuyulandırma Mah. Köyüstü Mevki, 598 Ada 21 Parsel, Körfez / KOCAELİ
Yüzölçümü : 187 m2
İmar Durumu :Körfez Belediyesinin 23/07/2019 tarihli yazısına göre Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca (Şuyulandırma ) Mahallesi, 598 Ada 21 Parsel 1/1000 Ölçekli Revizyon uygulama İmar Planında TAKS:040-4-0,40 KAKS:1.204:0,40 çekme mesafeleri yoldan 3,00 mt komşudan 3,00 mt yapılaşma koşullarına sahip blok nizam 3 kat Ticari Alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 2.857.500,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/ 2024 - 13:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 13:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 13:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:44
14/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.