Kocaeli Gölcük'te apartman dairesi icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/409 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, Ş.DEĞİRMENDERE Mahalle/Köy, 168 Ada, 1 Parsel, B Blok Bodrum Kat Bağ.Böl.No ...

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi, No:16, B Blok, Bodrum Kat, 13 Nolu Bağımsız Bölüm Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.696 m2

Arsa Payı : 2/162

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında Ayrık Nizam 3 kat, TAKS=0.25 ve KAKS=0.75 olmak üzere konut alanında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 187.500,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/ 2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 14:45

17/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.