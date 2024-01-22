Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 2 adet işyeri kiraya verilecek

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALELERİ
|S.
No
|İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,
Toplam Kullanım Alanı
|Kira Süresi
| Aylık Muh.
Kira Bedeli + KDV
|Geçici Teminatı
İhale Tarih/ Saat
|1
|İzmit, Yahyakaptan Mah. Dolunay Sokak No:7
|Kafeterya Çay Bahçesi (759 m²)
3 Yıl
|15.000,00-TL
|16.200,00-TL
|31.01. 2024
11:00
|2
|İzmit, Kozluk Mah.Salim Dervişoğlu Cad. No:38/1
|Sekapark 2 No’lu Lokanta Yanı Çay Bahçesi (350 m²)
3 Yıl
|10.000,00-TL
|10.800,00-TL
07.02.2024
11:00
|Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların belirtilen tarih saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Madde Açık Teklif Usulü ile belirtilen süreler dahilinde işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı (Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresindeki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığı alınarak) dosyasına konulacak,
2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,
3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,
4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,
5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,
GERÇEK KİŞİLERDEN:
1-Noter tasdikli imza Beyannamesi,
2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye),
3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),
TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2-Şirketin Adres beyanı,
3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi * İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.