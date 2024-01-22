Gergerlioğlu:“Kocaeli Valisi misin Kocaeli AK Parti İl Başkanı mısın?"

Aylardır Derince TMO’daki patlamayı gündeme getirdiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Kocaeli Toprak Mahsulleri Ofisi’nde büyük bir patlama yaşanmıştı ve silolardaki patlamada 2 mazlum işçi hayatını kaybetmişti. Biz dedik ki; bilirkişi raporları açıklansın. 3 ay yasal süre içinde açıklanmadı, buradan çok baskı yaptık en sonunda 4- 4.5 ay sonra açıklandı. Bilirkişi raporlarını inceledim inanılmaz usulsüzlükler var. Adeta kazaya gel denilmiş. Teknik olarak incelendi bilirkişi raporu ve apaçık bir şekilde Toprak Mahsulleri Ofisi Kocaeli İl Müdürlüğü ve diğer yetkilileri hakkında asli kusurlar bulmuş. Kaza göz göre göre gelmiş, cinayet göz göre göre gelmiş. Biz ilk gün bunu söylemiştik, burada bir cinayet var kaza değil demiştik ve iddiamız doğru çıktı. Bilirkişi raporu vahim bir durumu gösterdi büyük bir vicdansızlığı gösterdi. En ağır bir şekilde bu kişiler cezalandırılmalı.” ifadelerini kullandı.

Tarım Bakanı istifa etmeli!

TMO patlamasının tek sorumlusunun buradaki müdürlük olmadığını söyleyen Gergerlioğlu, “Buradan tüm medyanın dikkatine sunuyorum; Tarım Bakanı’nın istifa etmesi gerekiyor! Suçu öyle bir müdüre yıkarak kurtulamazsınız. Tarım Bakanı bugün istifa etmelidir. 2 mazlum işçinin hayatını kaybetmesine yol açan bu kazaya geçit verdiler. Bu müdürü niye denetlemedin? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bu yanlışlıklar ard arda geldi ve bu patlama yaşandı. Bilirkişi raporunu incelediğimizde bu kazanın olmamasının mümkün olmayacağını görürsünüz.” dedi.

Sepetçi TOKİ’de vatandaşların mağduriyeti giderilmeli

Sepetçi TOKİ hak sahiplerinin eylem üzerine eylem yaptıklarını belirten Gergerlioğlu, “Biz de yanlarındayız. Vatandaşı TOKİ mağdur etti evler bitmiyor. Kiralarda oturan TOKİ mağdurlarına ev sahipleri çıkın diyor. Kendi evi bitmemiş vatandaşlar perişan durumda. İkinci kez sokağa döküldüler. Kocaeli Milletvekili olarak onların yanındayım. Kocaeli Valiliği, Bakanlık, TOKİ ne yapıyorsunuz kardeşim bir hesap verin diyoruz! Akpınar konutları bitmiş durumda değil vatandaşlar mağdur biz de konuyu takip ediyoruz. Kocaeli Valiliği ve Bakanlığa Akpınar konutları niye bitmedi diye soruyoruz!” şekline konuştu.

Kocaeli Valisi misin Kocaeli AK Parti İl Başkanı mısın?

Kocaeli Valisine her gün “siz ne iş yaparsınız?” sorusunu yönelttiğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Kocaeli Valisi misin Kocaeli AK Parti İl Başkanı mısın? Kocaeli’nde her gün iş cinayetleri yaşanıyor, iş kazaları yaşanıyor. İşte bakın; Kocaeli’nde makine ve ekipman üretimi yapan bir fabrikada kimyasal sızıntı olmuş. Milleti kimyasal gaz ile boğup öldüreceksiniz! Sayın Vali ne iş yapıyorsun niye denetlemiyorsun buraları? Kazadan sonra koştura koştura gidip bakınıyorsun etrafa! Maşallah diyoruz!” ifadelerini kullandı.

Tahir Büyükakın döneminde suya % 570 zam!

Tahir Büyükakın’ın çok yanlış işler yaptığını ifade eden Gergerlioğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde, İSU’da çok büyük yolsuzluklar ortaya çıktı. Ben değil Sayıştay raporları söyledi ve İSU’nun çok büyük zamları var. Tahir Büyükakın’lı 5 yılda suya %570 zam yapıldı. Sayıştay raporlarında sınavsız atamaların yapıldığı İSU yapmış zamları. Hem sınavsız atama yapmış hem de suya % 570 zam yapmışlar! El insaf diyoruz!” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar İzmit Seka Devlet Hastanesinden şikayetçi

Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne giden hasta ve yakınlarından şikayetlerini dile getiren Gergerlioğlu, “Geçtiğimiz günlerde vatandaş acile gitmiş, açık yaralı hastaların üzerine konulacağı sedyelerin üstünde kedi pati izleri görmüş, tozlu, kötü bir şekildeymiş. Hastaneye giden hijyene gider deniliyor ama hastaneye gidenler üzerinde kedilerin, tozların ve tüylerin doluştuğu sedyeler üzerinde yatmak zorunda kalıyor. Öyle bir şey olabilir mi diye bize başvurdu. Buradan da Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi Başhekimliğini, Kocaeli Valiliğini uyarıyoruz; acilde bu tür görüntülere müsaade edilmemeli, sedyenin üzerinde dolaşan kedi nedir? Bu olacak iş değil. Bunları da kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.