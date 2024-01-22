KOÜ’de personel taşıma ihalesi sonlandı!

Kocaeli Üniversitesi geçtiğimiz yıl kasım ayında açık ihale düzenlemiş, yaklaşık maliyetin üzerinde tek teklif gelmesi ve ödenek yetersizliği sebebiyle ihale iptal edilmişti. Yönetim konuyla ilgili ikinci ihalesini davet usulü ile gerçekleştirdi.

İHALEDE FİRMA TEKLİF VERDİ

13 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye de tek teklif geldi. 6 aylık taşıma bedeli için yaklaşık maliyeti 31 milyon 14 bin lira olarak belirlenen ihale, 38 milyon 632 bin liralık teklifi ile Kadir Göksoy’un sahibi olduğu Körfez Turizm Seyahat Nakliyat Taahhüt Ticaret Limited Şirketinde kaldı.

İHALE HAZİRAN SONUNA KADAR GEÇERLİ

Teklif yaklaşık maliyetin yüzde 25 üzerinde olmasına rağmen Körfez Turizm ile 27 Aralık tarihinde sözleşme imzalandı. Söz konusu ihale haziran ayı sonuna kadar geçerli. İkinci 6 ay için bahar aylarında yeniden ihaleye çıkılması bekleniyor. Kocaeli Üniversitesi ve Tıp Fakültesinin personel taşımacılığını yıllardır Körfez Turizm yapıyor.