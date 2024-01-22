KOTO’dan Sigorta Acenteleri Kurultayı’na tam katılım  

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen kurultaya KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO 22. Meslek Komitesi Başkanı Cem Serhat Dayanç, Komite Başkan Yardımcısı Abdulkadir Tiryaki, Meclis Üyeleri Mustafa Büyükbudak, Önder Dükmen, Komite Üyesi Mert Serkan Naz, TOBB SAİK Kocaeli Delegeleri Cemal Türengül, Yakut Çavuşoğlu, Nusret Özcan, Mehmet Özgür Er, Cavit Nadir Pirimoğlu, Halil İbrahim Ehlil ve Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Bülent Yılmaz ile birlikte 81 ilin sigorta acenteleri temsilcileri ile sektör temsilcileri katıldı.

‘SİGORTA LÜKS DEĞİL, ZORUNLU İHTİYAÇTIR’

Kurultay’ın açılışında yaptığı konuşmaya, “Son zamanlarda yaşadığımız pek çok felaket bir kez daha gösterdi ki, sigorta lüks değil, zorunlu ihtiyaçtır” diyerek başlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sigorta sektörünün Türkiye ekonomisinin teminatı olduğunu ifade ederken, “Tüccarımızı, sanayicimizi, çiftçimizi ve tüm halkımızı bilinçlendirmeye devam etmeliyiz. Onlara en uygun teminatları, doğru poliçeleri sunmalıyız. Hasar olduğunda da, sigortalılara en hızlı ve en güvenilir hizmeti vermeliyiz. İşte tüm bunları sadece acentelerimiz sağlayabilir. Sizler, insanların, firmaların, risklerini yönetmelerine yardımcı oluyor, onlara koruma sağlıyorsunuz. Dolayısıyla siz olmadan bu sistem büyüyemez. Sigorta sektörünü büyütmek için yapacak daha çok işimiz var” ifadesini kullandı.

BAŞKAN BULUT’TAN DEĞERLENDİRME

Sektörün geleceği adına önem taşıyan kurultayı değerlendiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kocaelili sigortacılar olarak sorunları ve çözüm önerilerimizi değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı oldu. TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu, kurultayın düzenlenmesi dahil olmak üzere sektörümüzün geleceğini ilgilendiren tüm konularda acentelerin yanında olduğunu göstermekte ve hissettirmektedir. Bu destek acentelerimizin motivasyonunu yükseltmekte, bize güç vermektedir. KOTO olarak gelişme beklediğimiz konuları kurultay gündemine de taşıyarak acentelerimizin sesi olmayı sürdürdük. Sektörümüzün geleceği adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.