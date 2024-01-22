OSMANLI MÜZESİ’Nİ 2162 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kartepe’nin en önemli tarihi eserleri arasında yer alan Hikmetiye Camii’nin tanıtımı ve tarih turizminin canlandırılmasına yönelik Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman tarafından Kartepe’ye kazandırılan, Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor.

ÖĞRENCİLER TARİHİ ÖĞRENİYOR

Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’ne Leyla Sarıgöl, Hacı Halim Karslı, Derbent Ata, Dürdane Özdilek, Kartepe İlim Derneği, Maşukiye Anadolu Lisesi, Kartepe İstasyon İlkokulu’ndan 242 öğrenci ve 1920 konuk Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’ni ziyaret etti.

II. ABDULHAMİD HAN DÖNEMİNDEN

Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Hikmetiye Camii karşısında benzer mimariyle, 86 metrekare alanda iki katlı olarak yapıldı. Üst katı müzenin sergi alanı, alt katında ise toplantı, görevli, arşiv odaları, mutfak ve wcler bulunuyor. Avluda bulunan müze kafede de mola veren misafirlere geleneksel br sunumla kumda Türk Kahvesi ikram ediyor.

150 ESER SERGİLENİYOR

Kocaeli Müze Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen çalışmalar sonucunda, Etnografik eserlerin bulunduğu Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müze statüsü kazandırıldı. Sergi alanında Osmanlı’da; Ata sporları (güreş, avcılık, kemankeşlik, binicilik), silahlar, sofra (kap, tepsi, kaşık vb.), para, sikke, giyim, kuşam, ibadet, kahve kültürü gibi günlük yaşamı anlatan eserlerin yer aldığı 150 eser sergileniyor.