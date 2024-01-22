Büyükşehir konservatuar sınavları yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda yer alan 7 bölüm 29 branşta yarıyıl sınavları yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü eğitmenlerince oluşturulan jüriler, öğrencilerin dönem içerisindeki performanslarını ve öğrendikleri bilgileri ölçen sorulardan oluşan sınav gerçekleştirdi.

480 ÖĞRENCİ KATILDI

Müzik, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinde yaklaşık 480 öğrencinin girdiği sınavlarda öğrenciler heyecanla sıranın kendilerine gelmesini beklerken, veliler de bu heyecana ortak oldu.

AKADEMİK EĞİTİM ANLAYIŞI

Kent hayatına kültürel ve sanatsal bağlamda akademik bir eğitim anlayışı ile hizmet eden Büyükşehir Konservatuvarında yılda iki defa yapılan ölçme ve değerlendirme sınavları büyük titizlikle yürütülüyor. Bu sınavlarda geleneksel ve güzel sanatlar bölümlerinde öğrencilerin görsel algılarını ve el becerilerini ölçen üretimler yapmaları istenirken, müzik bölümlerinde öğrenilen teorik bilgilerin ölçülmesinin yanında çalgı düzeylerini ölçecek performans göstermeleri bekleniyor. Bale bölümünde ise öğrencilerin ritmik belleklerinin beraberinde esnekliklerinin ölçüldüğü dönem içerisinde çalışılan tüm koreografilerden sorumlu oldukları bir sınav içeriği yer alıyor.

ÜST SINIF İÇİN İMKAN

Yarıyıl sınavları, yılsonu sınavları ile direkt toplanmakta ve alınan sonucun aritmetik ortalaması alınarak 70 puan ve üzeri alan öğrencilerin yılsonunda bir üst sınıfa geçmesine imkân sağlıyor.