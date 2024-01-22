MAÇI İŞTE BU BÜYÜK TARAFTAR KAZANDI

MARŞLARLA ISINDILAR, ISITTILAR, EYÜP’Ü KORKUTTULAR, KÜFÜRBAZ CANER’E LANET OKUDULAR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, geçtiğimiz hafta cumartesi günü, güzel oyun ve taraftarının desteği ile Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Yoğun yağmur ve soğuk havanın altında oynanan karşılaşmayı 9 bin 375 biletli seyirci takip etti. Yağmur, çamur demeden takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar, alınan galibiyetle ısındı. 90 dakika boyunca susmayan taraftarlarımız, adeta takımlarının 12. adamı oldular.