Kafa izni yarın bitiyor Altay alarmı verildi

2 GÜNLÜK İZİN BİTTİ

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, cumartesi günü konuk ettiği Eyüpspor’u 2-1 mağlup ederek moral depoladı. Eyüp maçının ardından takıma 2 gün izin verildi. İyice dinlenen futbolcular yarın akşam çalışmalarına yeniden başlayacak. Brunga Tesisleri’nde yapılacak olan akşam antrenmanı ile Pazar gecesi deplasmanda oynanacak Altay maçı hazırlıklarına start verilecek.

GALİBİYET SERİSİ BEKLENİYOR

Kocaelispor, Eyüpspor ile başlayan galibiyeti seri halinde devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından: “ Altay maçı ile galibiyet serisi başlatmak istiyoruz, final tadında geçecek.” demişti. Bu doğrultuda hareket edecek takım, yeniden galibiyet serisi başlatıp, Play-Off hattına düşmemek için mücadele edecek.