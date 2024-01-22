- Gündem

Kocaeli'deki otomotiv firması onlarca personel istihdam edecek!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Karadenizliler Mahallesi’nde faaliyet gösteren otomotiv firması bünyesinde istihdam etmek üzere onlarca personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli'deki otomotiv firması onlarca personel istihdam edecek! mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele Karadenizliler Mahallesi’nde faaliyet gösteren IRC Otomotiv firması bünyesinde istihdam etmek üzere 21-45 yaş aralığında cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul mezunu olması şartıyla 100 beden işçisi alacağını duyurdu. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvuruları İŞKUR üzerinden yapabilecek.

İş yeri adresi: Karadenizliler Mah.Barbaros Cad.No:70 A Başiskele. Kocaeli/Başiskele/ Türkiye
# IRC Otomotiv, eleman ilanı, türkiye

22 Oca 2024 - 13:06 - Gündem

Muhabir  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.784.523 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL