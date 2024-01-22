Kocaeli'deki otomotiv firması onlarca personel istihdam edecek!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele Karadenizliler Mahallesi’nde faaliyet gösteren IRC Otomotiv firması bünyesinde istihdam etmek üzere 21-45 yaş aralığında cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul mezunu olması şartıyla 100 beden işçisi alacağını duyurdu. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvuruları İŞKUR üzerinden yapabilecek.
İş yeri adresi: Karadenizliler Mah.Barbaros Cad.No:70 A Başiskele. Kocaeli/Başiskele/ Türkiye
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.