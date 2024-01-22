Kocaeli'deki otomotiv firması onlarca personel istihdam edecek!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele Karadenizliler Mahallesi’nde faaliyet gösteren IRC Otomotiv firması bünyesinde istihdam etmek üzere 21-45 yaş aralığında cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul mezunu olması şartıyla 100 beden işçisi alacağını duyurdu. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvuruları İŞKUR üzerinden yapabilecek.

İş yeri adresi: Karadenizliler Mah.Barbaros Cad.No:70 A Başiskele. Kocaeli/Başiskele/ Türkiye